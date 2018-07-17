كيف سيكون الطقس غدا؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، قليل الغيوم مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي رطب نسبيا ومعتدل الحرارة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة الارتفاع، ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 الى 31 درجة، في الجبال من 20 الى 28 درجة، في الارز من 13 الى 24 درجة وفي البقاع في 20 الى 33 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا. حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,39 ساعة غروب الشمس: 19,49.