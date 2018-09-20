كيف سيكون الطقس غدا؟؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية حتى فترة الظهيرة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب ومستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

– الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول خلال الفترة المسائية الى غائم أحيانا مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية حتى فترة الظهيرة.

السبت:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06,24 ساعة غروب الشمس:18,38 .