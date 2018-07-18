كيف دمر الملالي اقتصاد إيران؟

قبل اقل من شهر على بدء التطبيق الفعلي للعقوبات الاميركية على ايران، التي تشهد تراجعا اقتصاديا ازداد حدة في السنوات القليلة الماضبة، بسبب سياسات النظام الايراني الذي يفاخر قادته بتمددهم العسكري الواسع خصوصا في المنطقة، العربية ويتجاهلون عن قصد الانهيار الاقتصادي للبلاد، ولا يولون معاناة الشعب الايراني أدنى اهتمام.

وفي إحصائيات جديدة، أصدرها البنك الدولي،كشفت أن إيران شهدت تراجعا مؤلما خلال العقود الأربعة الماضية من حكم الملالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، واشارت الارقام الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز السابع عشر إلى السابع والعشرين على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية.

واشارت ارقام الى أن متوسط الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017، كشفت عن أنه خلال هذه الفترة أصبح المواطن الإيراني العادي أكثر فقرا بنسبة 32 بالمئة، الامر الذي اكده مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني، بالقول إن الدخل الحالي للفرد في إيران يبلغ 70 بالمئة من دخل الفرد في عام 1976. وبعبارة أخرى، يؤكد ذلك أن الإيرانيين أصبحوا أكثر فقرا بنسبة 30 بالمئة خلال الأربع سنوات الماضية.

راديو “فاردي”، الذي يبث من خارج إيران، تحدث عن أن ورقة 10 آلاف ريال إيراني كانت تساوي قبل عام 1979 نحو 150 دولار أميركي، أما اليوم فتساوي نحو 10 سنتات.

احصائيات البنك الدولي اشارت إلا أن الفساد الذي نحر مؤسسات الدول على مدار 4 عقود من حكم الملالي، جعل المواطن الايراني العادي يواجه مصيرا صعبا وحياة لم يعهدها الإيرانيون من قبل.