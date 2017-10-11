كيف تنعكس التصريحات النارية بين “حزب الله” واسرائيل على لبنان؟

بعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران وتلك المتبادلة بين “حزب الله” والعدو الصهيوني تضع لبنان أمام المجهول.

وتتعدد القراءات لما يمكن أن يشهده لبنان في المرحلة المقبلة، وسط توقع كثيرين بأن تبقى البلاد في مأمن، لكن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على “حزب الله”.

وأشار مراقبون أن رد العدو على :حزب الله” لا يزال كلاميا، لكن المخاوف هو ان تتحول الاقوال الى أفعال، وان يدفع لبنان مجدداً ثمن الصراعات والمحاور في المنطقة.

وفي هذا الإطار، برز إعتبار قيادة الجيش أن الأقوال المنسوبة إلى مصدرٍ عسكري في مقال صحافي، لا تعبر عن موقف القيادة بمعزل عن صحّتها أو عدم صحتها.

وكان المقال تضمّن أقوالاً منسوبة إلى مصدر عسكري، تناولت موقف الجيش من تصريح وزير دفاع العدوّ الإسرائيلي، حول نظرة هذا العدو لموقع الجيش اللبناني في أيّ حرب مقبلة.

وفي ظل هذا التوتر لا يطلب الشعب اللبناني إلاّ الهدوء والاستقرار، وعدم إعادتهم عشرات السنين الى الوراء.

من جهة ثانية، أعلنت القناة العبرية أن “جيش الدفاع الاسرائيلي قام في الآونة الاخيرة بتدريب ​أسماك​ الدولفين على القيام بمهام أمنية في أعماق البحر، بهدف حماية المنشآت الاستراتيجية والموانئ الإسرائيلية”، مشيرةً الى أن “المخاطر المحدقة على الموانئ القريبة من الحدود مع لبنان وما تحويه من منشآت كيماوية اثارت ذعر ​اليهود​ بعيد خطابين للأمين العام ل​حزب الله​ ​حسن نصر الله​ في شباط 2016 و تموز 2017”.

وأوضحت القناة، في تقرير لها، أن “​الجيش الإسرائيلي​ يدرب ​الدلافين​ لتصبح قادرة على العثور على ​ألغام​ في البحر، واكتشاف غواصين من حماس او حزب الله، في حال إقترابهم من مواقع إسرائيلية مهمة أو لتنفيذ عمليات وإكساب هذه الدلافين قدرات عسكرية للعثور على ألغام وعبوات ناسفة تحت سطح البحر”.