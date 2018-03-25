كيف تحمي حسابك على “فيسبوك” دون الغائه؟

بعد فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، التي دفعت أموالاً لأكاديمي لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”، استخدمتها في حملة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، قام عدد كبير من المستخدمين باغلاق حساباتهم، وانتشرت الدعوات على نطاق واسع لذلك.

إلا أنه يمكن الحفاظ على حساب “فيسبوك” آمن باتباع خطوات نشرها خبراء تقنيون.

أثبتت حادثة “كامبريدج أناليتيكا” أنّ البيانات عرضة للاختراق حتى من الأشخاص المتواجدين في دائرة معارفك الخاصة بموقع التواصل، لذا تنصح صحيفة “واشنطن بوست” بحذف أي شخص لا تعرفه جيداً، أو لم تتواصل معه لفترة طويلة من الزمن.

كما يستطيع المستخدمون إقفال أي معلومات لا يريدون مشاركتها مع العامة، مثل مكان الولادة أو الحالة الاجتماعية أو مكان العمل.

ويؤكد الخبراء ضرورة اعادة تقييم التطبيقات التي لا يستخدمونها كثيرا، من خلال التوجه إلى قائمة “إعدادات” ومن ثم “تطبيقات” وحذف أي تطبيقات لا تريدها، تكون قد تمتلك صلاحية الوصول إلى الملف الشخصي الخاص بك على موقع التواصل.

ويمكن أيضا تعطيل ميزة مشاركة برمجة واجهة التطبيقات بنقر “إعدادات” ومن ثم اختيار “تطبيقات”، وبعدها “مواقع”، Plugins، وانتقاء “تحرير”، وتعطيل الميزة.

وأخيرا، لتبعد المعلنين قدر المستطاع من الوصول إليك عبر “فيسبوك”، يمكنك زيادة صعوية المهمة عليهم، وذلك باختصار المعلومات الشخصية التي تقوم بمشاركتها عبر الموقع.