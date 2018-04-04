كيف تحذف سجل “كروم”؟

إذا قمت بزيارة موقع إلكتروني عن طريق الخطأ أو كنت لا تريد حفظ سجل التصفح الخاص بك في “غوغل كروم” يمكنك حذفه بسرعة باتباع خطوات بسيطة:

هواتف “أندرويد”

باستخدام هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام “أندرويد” افتح متصفح “كروم” وانقر على رمز القائمة المكون من 3 نقاط في الاعلى وحدد خيار السجل.

ثم اختر “محو بيانات التصفح” الموجود في أعلى الشاشة، وسينقلك هذا إلى نافذة جديدة من شأنها مساعدتك على حذف محفوظات الاستعراض الخاصة بك.

حدد مربعات العناصر التي تريد حذفها وحدد زر “محو البيانات” أسفل الشاشة لحذف سجل متصفحك نهائيا.

الحاسوب

اضغط على ctrl + h على لوحة المفاتيح بعد فتح “كروم”، وسترى خيار مسح بيانات التصفح، انقر عليه، وسيتم نقلك إلى نافذة جديدة، حدد مربعات العناصر التي تريد حذفها، ثم حدد زر “محو البيانات”.