كيف تتخلص من الإدمان على السكريات في 7 أيام؟

يتناول العديد من الاشخاص كميات أكبر من الأطعمة، وهو ما يسبب الضرر على الصحة، ولعل مدمني السكر والحلويات أكثر من يتعرضون للمخاطر الصحي خاصة إذا كانوا لا يمارسون الرياضة.

وأشار موقع صحيفة “دايلي ميل” البريطانية إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالسكر تتسبب في زيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وتكيس المبايض، لذا نشرت برنامجًا يساعدك على مقاومة إدمان السكريات، وهو كما يأتي:

اليوم الأول: تحديد السكريات المفضلة: يلجأ بعضنا للأطعمة الغنية بالسكر بسبب التوتر العصبي، ولكي تتخلص من تلك العادة عليك تحديد المثيرات حولك مثل توفر الكعك في مكتبك طول اليوم، أو تناولك وجبة العشاء متأخرا وغيرها، وفور تحديد ذلك توقف فورًا عنه.

اليوم الثاني: مراجعة مطبخك: أثبتت دراسات علمية أن الأشخاص لا يتناولون أطعمة بعينها ليست على مقربة منهم لذا تخلص من الحلويات ورقائق البسكويت والكعك في المطبخ.

اليوم الثالث: أبسط طريقة لتقليل معدلات تناولك للسكر هي الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وطهي وجبات من مكونات غذائية غنية بالخضراوات والشوربات والسلطات.

اليوم الرابع: هناك أطعمة تتحول إلى سكر في جسم الإنسان مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض، لذا واظب على تناول الحبوب الكاملة للتحكم في نسبة السكر بالدم.

اليوم الخامس: ملء معدتك بالأطعمة الغنية بالألياف تعدّ وسيلة أخرى للحد من تناول السكريات وسد شهيتك عنها.

اليوم السادس والسابع: عند محاولة تقليل كمية السكر يرتكب البعض خطأ كبيرا وهو استبداله ببدائل غير مكررة سكر جوز الهند والعسل وغيرهما.