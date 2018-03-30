كيف تبدو المنافسة على دائرة الجنوب الاولى؟

هي دائرة الجنوب الأولى، صيدا جزين التي تضم خمسة نواب، اثنان سنة عن صيدا، واثنان موارنة، وواحد روم كاثوليك عن جزين.

بلغ عدد الناخبين المسجلين في هذه الدائرة عام الفين وتسعة 108463، واما الناخبين المسجلين للعام الفين وثمانية عشر فبلغ 120765.

وبلغت نسبة الاقتراع عام الفين وتسعة 61,4 بالمئة، واذا ما احتسبنا ان النسبة نفسها على عدد الناخبين لهذه الانتخابات يكون الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة حوالى 15 الف صوت، تتنافس عليها اربع لوائح.

لائحة “التكامل والكرامة” المدعومة من “تيار المستقبل” والتي تضم عن المقعدين السنيين النائب بهية الحريري وحسن شمس الدين واما عن المقعد الماروني فتضم امين رزق وانجال الخوند وروبير الخوري عن المقعد الكاثوليكي.

اللائحة الثانية “صيدا وجزين معا” المكتملة والمدعومة من “التيار الوطني الحر” و”الجماعة الاسلامية” وتضم عبد الرحمن البزري وبسام حمود عن المقعدين السنيين زياد اسود وامل ابو زيد عن المقعدين المارونيين وسليم خوري عن الروم الكاثوليك.

لائحة “لكل الناس”، غير المكتملة، تضم اسامة سعد وعبد القادر البساط عن المقعدين السنيين ابراهيم عازار عن المقعد الماروني ويوسف السكاف عن الروم الكاثوليك.

ولائحة اخرى غير مكتملة من ثلاث مرشحين هي لائحة “قدرة التغيير” التي تضم سمير البزري عن المقعد السني جوزف نهرا عن المقعد الماروني وعجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي.

تقرير: مهى ضاهر