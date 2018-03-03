كونتي يرفع القبّعة لغوارديولا

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 53 نقطة متخلفاً بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل اللقاء المرتقب بينهما على ملعب الاتحاد.

ويغرد مانشستر سيتي خارج السرب إذ يتقدم على منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد بفارق 16 نقطة، وبات تتويجه باللقب مسألة وقت ليس إلاّ.

وأشاد كونتي بقوة مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي، وقال: “لا يمكن إيقافهم في الوقت الحالي. يتعين علينا أن نمنح كل تقديرنا لهذا الفريق لأنه يعيش مشواراً رائعاً هذا الموسم. في بعض الأحيان من الصعب إيجاد نقطة ضعف في هذا الفريق”.

وأنهى سيتي الموسم الماضي في المركز الثالث متخلفاً بفارق 15 نقطة عن تشيلسي، ولدى سؤال كونتي عن الاختلاف الكبير بين الفريقين في هذه الفترة الزمنية القصيرة، ألمح المدرب الإيطالي إلى خيبة أمله جرّاء سلسلة من الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين مجلس إدارة النادي حول صفقات الانتقالات.

وقال في هذا الصدد: “عندما تعمل بشكل جيد جداً وثمة شعور رائع بين المدرب والنادي، تستطيع العمل بالطريقة التي تريدها من أجل تعزيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف: “يملك مانشستر سيتي فرصة إنفاق الكثير من الأموال، وعندما تربط هذا الأمر بوجود مدرب جيد وإمكانية لإنفاق أموال طائلة فهذه هي النتيجة النهائية”.

وعمّا إذا كان يتوقع أن يواصل سيتي سيطرته الموسم المقبل، قال كونتي: “نعم، بكل تأكيد لأنهم يملكون القدرة على الانفاق، تعزيز نوعيه التشكيلة الأساسية ونوعية المجموعة”.

وتابع: “إذا كنتم تتذكرون، كنت دائماً أنبّه الفرق الأخرى من مانشستر سيتي. إنه فريق رائع”.

وسيحاول تشيلسي تحاشي ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز وهو ما لم يحصل للفريق منذ خمس سنوات لا سيما أنه يكافح من أجل انتزاع أحد المراكز الأربعة الأولى حيث يواجه تحدّياً كبيراً من توتنهام الذي يتقدم عليه بنقطتين في المركز الرابع.

وأضاف كونتي: “كما قلت سابقاً، بالنسبة إلينا، لقد حان الوقت لمحاولة حجز مكان لنا في دوري أبطال أوروبا. ثمة فرق قوية عدة، وبالتالي يتعين علينا الكفاح ومحاولة التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل”.