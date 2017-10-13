كونتي يرد على شائعات رحيله عن تشيلسي

رد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت مؤخرًا بخصوص إمكانية رحيله، بنهاية الموسم الجاري، عن البلوز.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “قلت إنني قد أعود يوما ما إلى إيطاليا، وأعني بذلك في المستقبل، وهذا لا يعني رحيلي في الوقت الحالي، فعقدي ينتهي بعد عامين، وأنا سعيد في تشيلسي مع هؤلاء اللاعبين، ولدي علاقة جيدة معهم”.

وتابع: “لا أرى أي مشكلة في استمراري مع تشيلسي، عائلتي سعيدة هنا، وقد استقرت في لندن، كما أنّ ابنتي تذهب إلى المدرسة هنا، وهذا أكبر دليل على أنني لا أمتلك أي خطة للرحيل عن الفريق”.



واختتم بقوله: “كل مدرب يرغب في الاستمرار لفترة طويلة مع فريقه، حينما يبدأ في بناء جيل جديد، وهذا ما يحدث معي، لذلك أنا بحاجة إلى الوقت، ولا يوجد ما يمنع استمراري مع تشيلسي”.

وسبق أن صرح كونتي برغبته في العودة لإيطاليا، بقوله: “أشعر بالحنين نحو إيطاليا، وأعرف أنني لن أستمر طويلا بالخارج، وعاجلا أم آجلا سأعود”.