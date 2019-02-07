كونتي يجول على الرؤساء الثلاثة ويؤكد على دعم إستقرار لبنان

هي الزيارة الرسمية الأولى إلى السراي الحكومي بعد تشكيل الحكومة، وقبل نيلها الثقة حتى..

في باحة السراي الخارجية أقيمت مراسم استقبال لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، في مستهل زيارته للبنان.

وبعد أن أدت له ثلة من حرس رئاسة الحكومة التحية وعزفت الموسيقى النشيدين اللبناني والإيطالي، عقد الرئيسان سعد الحريري جيوزيبي كونتي اجتماعا حضره الوزير جمال الجراح والوزير السابق غطاس خوري، تلاه خلوة بين الرئيسين بحثا خلالها عددا من الملفات.

وفي ختام المحادثات، قام الرئيس الحريري وضيفه بجولة في أرجاء السراي وأطلا من شرفتها على معالم وسط بيروت.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أكد الرئيس الحريري على أهمية دور لبنان في إعادة إعمار المنطقة، كما على التزامه بسياسية النأي بالنفس، وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 .

بدوره أعرب الرئيس الإيطالي عن اعتزازه بهذه الزيارة إلى لبنان خصوصا أنها تأتي بعد تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق.

رئيس الوزراء الإيطالي انتقل بعدها إلى بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وجرى خلال اللقاء عرض لسبل تعزيز العلاقات، وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

ثم انتقل إلى عين التينة واجتمع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه أثار مسألة البلوك 9 النفطي والتعديات الإسرائيلية الجديدة.

وفي ختام زيارته تفقد رئيس الحكومة إلايطالية مقر كتيبة بلاده ا العاملة في إطار اليونيفيل في بلدة شمع.

وبعد استماعه الى شرح مفصل عن الوضع في جنوب الليطاني اعرب كونتي عن فخره بأداء القبعات الزرق الايطاليين وعملهم اليومي وفقاً لقرار الأمم المتحدة 1701 واحترام عادات وتقاليد وثقافة الشعب اللبناني.