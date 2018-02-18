كونتي: نحن نستعد لميسي وبرشلونة لأكثر من شهر

يعترف مدرب تشيلسي، انطونيو كونتي ، انهم كانوا يستعدون لمواجهة برشلونة لأكثر من شهر.
تشيلسي يلتقي برشلونة هذا الاسبوع في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا بعد الفوز في كأس الاتحاد الانكليزي يوم الجمعة على هال سيتي.
تشيلسي لم يتلق أبدا أي هدف من ليونيل ميسي والمدير الإيطالي يسعى الى بقاء الامر على هذا النحو.
وقال كونتي: “آمل في أن نحافظ على هذا التقليد ولكننا نتحدث عن ناد مع لاعبين رائعين مثل ميسي”.
واضاف: “يجب ان نحظى باحترام كبير ولكن في الوقت نفسه يجب ان نكون متحمسين للعب هذا النوع من المباريات ونأخذ هذا النوع من التحدي”.
وقال: “بدأنا دراستنا عن برشلونة قبل شهر واحد وحللنا هذا الفريق، ونحن نتحدث عن واحد من أفضل الفرق في العالم، وعلينا أن نحاول أن نؤدي مباراة مثالية”.
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