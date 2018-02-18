كونتي: نحن نستعد لميسي وبرشلونة لأكثر من شهر

يعترف مدرب ​تشيلسي​، ​انطونيو كونتي​ ، انهم كانوا يستعدون لمواجهة ​برشلونة​ لأكثر من شهر.

تشيلسي يلتقي برشلونة هذا الاسبوع في ذهاب دور الـ16 من ​دوري ابطال اوروبا​ بعد الفوز في ​كأس الاتحاد الانكليزي​ يوم الجمعة على ​هال سيتي​.

تشيلسي لم يتلق أبدا أي هدف من ​ليونيل ميسي​ والمدير الإيطالي يسعى الى بقاء الامر على هذا النحو.

وقال كونتي: “آمل في أن نحافظ على هذا التقليد ولكننا نتحدث عن ناد مع لاعبين رائعين مثل ميسي”.

واضاف: “يجب ان نحظى باحترام كبير ولكن في الوقت نفسه يجب ان نكون متحمسين للعب هذا النوع من المباريات ونأخذ هذا النوع من التحدي”.

وقال: “بدأنا دراستنا عن برشلونة قبل شهر واحد وحللنا هذا الفريق، ونحن نتحدث عن واحد من أفضل الفرق في العالم، وعلينا أن نحاول أن نؤدي مباراة مثالية”.