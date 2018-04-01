كونتي: لا اعرف اين ساكون الموسم القادم

اشار المدير الفني لنادي تشيلسي الايطالي انطونيو كونتي الى انه لا يعرف اذا ما كان سيبقى على راس الجهاز الفني للفريق الازرق مع بداية الموسم القادم من عمر الدوري الانكليزي ، واضاف المدرب الايطالي الذي يستعد لمواجهة توتنهام في الجولة ال 31 من الدوري الانكليزي الممتاز ، انه غير واثق من بقائه في ستامفورد بريدج بعد ان خرج الفريق من دوري الابطال ، وهو في خطر انهاء الموسم الحالي في المركز الخامس ، ليبتعد بذلك عن امكانية المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم ، على الرغم من ان كونتي لديه عام في عقده ، وان انهاء عقده سيكلف البلوز 9 ملايين باوند .
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