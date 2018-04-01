كونتي: لا اعرف اين ساكون الموسم القادم

اشار المدير الفني لنادي ​تشيلسي​ الايطالي ​انطونيو كونتي​ الى انه لا يعرف اذا ما كان سيبقى على راس الجهاز الفني للفريق الازرق مع بداية الموسم القادم من عمر الدوري الانكليزي ، واضاف المدرب الايطالي الذي يستعد لمواجهة توتنهام في الجولة ال 31 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ ، انه غير واثق من بقائه في ​ستامفورد بريدج​ بعد ان خرج الفريق من ​دوري الابطال​ ، وهو في خطر انهاء الموسم الحالي في المركز الخامس ، ليبتعد بذلك عن امكانية المشاركة في ​دوري ابطال اوروبا​ الموسم القادم ، على الرغم من ان كونتي لديه عام في عقده ، وان انهاء عقده سيكلف ​البلوز​ 9 ملايين باوند .