كونتي : فينغر يستحق كل التقدير من جماهير كرة القدم

كشف المدرب الايطالي لفريق ​تشيلسي​ الانكليزي ، ​أنطونيو كونتي​ افتخاره لمواجهة مدرب كبير مخضرم مثل المدرب الفرنسي لفريق ​ارسنال الانكليزي​ ،​ارسين فينغر​ عقب قراره بترك ​الغانرز​ مؤكداً أنه ترك بصمته بشكل واضح في عالم كرة القدم خاصة في ​البريميرليغ​ .

وقال كونتي : ” علينا أن نشيد بمسيرة المدرب المخضرم ارسين فينغر في ارسنال كما اشدنا سابقاً بمسيرة السير أليكس فيرغسون الذي حطم الارقام مع الشياطين الحمر ، كما ان فينغيرأمضى قرابة الـ 22 عامًا هنا وهذا أمر رائع لأنه فاز بالكثير من هذا النادي ولهذا السبب أعتقد أنه يستحق إشادة كبيرة ، و هو يستحق الكثير من الاحترام، ليس فقط من أنصار آرسنال، ولكن من عالم كرة القدم بأكمله ” .