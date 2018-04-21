كونتي : فينغر يستحق كل التقدير من جماهير كرة القدم

كشف المدرب الايطالي لفريق تشيلسي الانكليزي ، أنطونيو كونتي افتخاره لمواجهة مدرب كبير مخضرم مثل المدرب الفرنسي لفريق ارسنال الانكليزي ،ارسين فينغر عقب قراره بترك الغانرز مؤكداً أنه ترك بصمته بشكل واضح في عالم كرة القدم خاصة في البريميرليغ .
وقال كونتي : ” علينا أن نشيد بمسيرة المدرب المخضرم ارسين فينغر في ارسنال كما اشدنا سابقاً بمسيرة السير أليكس فيرغسون الذي حطم الارقام مع الشياطين الحمر ، كما ان فينغيرأمضى قرابة الـ 22 عامًا هنا وهذا أمر رائع لأنه فاز بالكثير من هذا النادي ولهذا السبب أعتقد أنه يستحق إشادة كبيرة ، و هو يستحق الكثير من الاحترام، ليس فقط من أنصار آرسنال، ولكن من عالم كرة القدم بأكمله ” .
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