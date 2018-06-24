كولومبيا تُحرج بولندا وتُخرجها من كأس العالم بثلاثية نظيفة‎

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة العالم 2018 والمقامة على الاراضي الروسية ، تمكن المنتخب الكولومبي من اكتساح خصمه البولندي وبواقع 3-0 في مباراة كبيرة قدمها المنتخب الاميركي الجنوبي حيث تفوق على خصمه بالطول والعرض وبهذا الفوز نجحت كولومبيا في الدخول بمنافسة جدية مع السنغال واليابان من اجل العبور الى الدور الـ16 وستكون المواجهة بين كولومبيا والسنغال نارية ، فيما ودّع المنتخب البولندي فعاليات كأس العالم بخسارة قاسية ليفشل روبرت ليفاندوفسكي من ترك أي بصمة له في هذا المونديال
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