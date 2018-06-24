كولومبيا تُحرج بولندا وتُخرجها من كأس العالم بثلاثية نظيفة‎

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في ​بطولة العالم​ 2018 والمقامة على الاراضي الروسية ، تمكن ​المنتخب الكولومبي​ من اكتساح خصمه البولندي وبواقع 3-0 في مباراة كبيرة قدمها المنتخب الاميركي الجنوبي حيث تفوق على خصمه بالطول والعرض وبهذا الفوز نجحت ​كولومبيا​ في الدخول بمنافسة جدية مع ​السنغال​ واليابان من اجل العبور الى الدور الـ16 وستكون المواجهة بين كولومبيا والسنغال نارية ، فيما ودّع ​المنتخب البولندي​ فعاليات ​كأس العالم​ بخسارة قاسية ليفشل روبرت ​ليفاندوفسكي​ من ترك أي بصمة له في هذا المونديال