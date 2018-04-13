كوفاتش مدربًا لبايرن ميونخ

حسم بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، الجدل حول هوية المدرب الجديد للنادي، باختيار نيكو كوفاتش، مديرا فنيا للفريق البافاري، اعتبارا من الموسم المقبل.

يذكر أن كوفاتش، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت، لعب في صفوف بايرن ميونخ، لمدة موسمين، في الفترة ما بين 2001 وحتى 2003.

وكان هاينكس (72 عاما)، الذي اعتزل التدريب عقب قيادة بايرن لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في 2013، قد تولى تدريب الفريق البافاري، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، إثر إقالة كارلو أنشيلوتي.

ونجح هاينكس بالفعل، في تحقيق صحوة هائلة ببايرن ميونخ، ليحسم الفريق لقب البوندسليجا للموسم السادس على التوالي، كما لا يزال يمتلك فرصة تكرار الثلاثية، حيث يتنافس في كأس ألمانيا، كما تأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

لكن المدرب المخضرم، كرر التأكيد في عدة مناسبات، على رحيله عن تدريب بايرن ميونخ، ومواصلة اعتزاله العمل التدريبي مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت مجلة “كيكر”، أن كوفاتش أبلغ فريدي بوبيتش، مدير الكرة في آينتراخت فرانكفورت، بأنه بصدد تولي تدريب بايرن، وترددت الأنباء نفسها أيضا من جانب صحيفتي “بيلد” و”سبورت بيلد”.

ويتضمن عقد كوفاتش، بندا يسمح له بالرحيل قبل نهايته مقابل 2.2 مليون يورو.