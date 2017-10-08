كوستاريكا تبلغ كأس العالم 2018 في روسيا

تأهل منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم 2018 في روسيا بعد تعادله المثير مع ضيفه هندوراس 1-1 فجر الأحد في الجولة التاسعة من تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة للمونديال.

وتقدم إيدي هرنانديز بهدف لمنتخب هندوراس في الدقيقة 66 من ضربة رأس مستغلا عرضية متقنة من روميل كويتو.

ولكن كيندال واتسون نجم فانكوفر الكندي خطف هدف التعادل الغالي لكوستاريكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إثر عرضية متميزة من بريان رويز، لتشتعل الأجواء الحماسية بين الجماهير في ملعب ناسيونال دي كوستا ريكا.

وكان المنتخب الكوستاريكي يحتاج إلى التعادل فقط أمام الهندوراس، ليحسم تأهله إلى المونديال، بينما كان منتخب الهندوراس يحتاج إلى الفوز أمام كوستاريكا وكذلك أمام المكسيك المتأهلة بالفعل، كي يلحق بركب المتأهلين ورفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المنتخب المكسيكي المتصدر.

وياتي المنتخب الأمريكي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة يليه بنما وهندوراس ولكل منهما عشر نقاط فيما يتذيل منتخب ترينداد وتوباجو الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى المونديال فيما يخوض صاحب المركز الرابع منافسات الملحق الفاصل مع الفريق الفائز من الملحق

الآسيوي الفاصل والذي يجمع بين سوريا وأستراليا.

وتختتم التصفيات بعد غد الثلاثاء حيث تلتقي هندوراس مع ضيفتها المكسيك فيما تلتقي بنما مع ضيفتها كوستاريكا.