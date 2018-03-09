كوريا الجنوبية..إجراءات جديدة لتشديد العقاب على الجرائم الجنسية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية إجراءات جديدة لتشديد العقاب على جرائم الاعتداء الجنسي في العمل، وذلك بعد نداءات متزايدة للقضاء على الثقافة المنتشرة للسلوك الجنسي العدواني.

وهدفت الخطة الى رفع الحد الأقصى من العقاب وتمديد فترة التقادم لشكاوي التحرش الجنسي لسوء استخدام السلطة في مكان العمل.

ويرتفع الحد الأقصى من الحكم بالسجن للجرائم الجنسية إلى 10 سنوات من 5 سنوات، وفترة التقادم الى 10 سنوات من 7 سنوات.

وبالنسبة لحالات التحرش الجنسي ، سيرتفع الحد الاقصى للحكم إلى 5 سنوات من عامين حاليا. وتمتد فترة التقادم إلى 7 سنوات من 5 سنوات حاليا.

وأوضحت الحكومة انها تخطط لمطاردة قضايا الجرائم الجنسية ضد من يحاول التستر على الشكاوي وتجاهل الجرائم المتعلقة بالجنس داخل مؤسسات او منظمات.

ويمكن أن يواجه أصحاب الشركات الذين لم يتخذوا اجراءات ضد التحرش الجنسي الحكم بالسجن.