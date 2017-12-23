كوب شاي ساخن يومياً للتخلص من هذا المرض!

أفادت نتائج دراسة نشرت نتائجها في دورية British Journal of Ophthalmology إلى أن تناول كوب من الشاي الساخن يومياً يحدّ من خطر الإصابة بالعمى.

ذكر تقرير لموقع صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه العادة تمنع الإصابة بمرض الزرق الذي يسبب تراكم السوائل وتلف العصب البصري والإصابة التدريجية بالعمى.

ورغم أنهم يتوصلوا إلى اكتشاف الرابط بين شرب الشاي الساخن والحدّ من خطر تلك المشكلة، فقد لفتوا إلى احتمال أن يعود هذا إلى احتواء الشاي على مواد كيماوية نباتية وفلافونوييدات ذات خصائص مضادة للالتهاب يمكنها حماية العصب البصري.

وقالت الدكتورة آن كولمن المشاركة في الدراسة إن هذه النتائج ما زالت أولية وإن تأكيدها يحتاج إلى إجراء بحوث إضافية.