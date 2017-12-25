كوادرادو: على ديبالا أن يستعيد وهجه

أكد جناح نادي ​يوفنتوس​ والدولي الكولومبي ​خوان كوادرادو​ أن على زميله الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ أن يستعيد وهجه ومكانته في الفريق.

وبدأ المهاجم الأرجنتيني موسمه بتسجيل 12 هدفاً رائعاً في كل المباريات مع نهاية شهر أيلول، ولكنه من بعدها لم يستطع تسجيل الى 3 أهداف أخرى وأضاع ركلتي جزاء أمام ​أتالانتا​ ولاتسيو في ​الدوري الايطالي​.

وصرح كوادرادو لبعض الصحافيين قائلاً: “انها ليست مرحلة حساسة لديبالا، أنه أمر طبيعي أن يصل اللاعب لفترة يقدم اداء أقل بعض الأوقات، كما يحتاج إلى أن يدرك أنه يحتاج لكسب مكانه في كل مباراة، في كل دورة تدريبية مع الفريق.”

وأضاف: “باولو لاعب رائع، نعلم مابإمكانه أن يقدم للفريق، وسيعود قريباً الى الملاعب ليساعد الفريق بتحقيق النتائج الأفضل.”