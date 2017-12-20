كهرباء لبنان تعتذرعن عدم تصليح الأعطال بسبب إضراب النقابة

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان اليوم، أن “عطلا طرأ عل خط النقل زوق – بكفيا 66 ك.ف. عند الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء الواقع فيه 20/12/2017، الأمر الذي أدى الى انخفاض التغذية الكهربائية الى 25 في المئة في المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية في بكفيا وحقل الريس وفيطرون. كذلك طرأ عطل عند الساعة 1,40 من فجر اليوم على المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري، مما أدى الى انخفاض طفيف في التغذية بالتيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في جبل لبنان. يضاف الى ذلك العديد من الأعطال على مستوى التوتر المتوسط والمنخفض لا سيما في عكار وعاليه وسائر المناطق اللبنانية.

وبالتالي، تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين المتضررين من الأعطال سواء في معامل الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع في جميع المناطق اللبنانية، لتعذر تصليح هذه الأعطال بسبب الإضراب الذي تنفذه نقابة العمال والمستخدمين في المؤسسة، الى حين انتهاء الإضراب المذكور”.