كنيسة القيامة بالقدس تعيد فتح أبوابها بعد غلقها احتجاجا

أعادت كنيسة القيامة في القدس فتح أبوابها يوم الأربعاء بعد أن تراجعت إسرائيل يوم الثلاثاء عن خطة ضريبية وتشريع مقترح يتعلق بممتلكات الكنائس كان سببا في احتجاج دام ثلاثة أيام.

وأدى القرار النادر الذي اتخذه القائمون على الكنيسة بإغلاقها مع اقتراب عطلة عيد القيامة الذي يشهد عادة زحاما إلى الضغط بشكل أكبر على إسرائيل من أجل تعليق هذه الخطوات.

وبعد تلقي بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن يوم الثلاثاء إن الكنيسة ستفتح أبوابها من جديد صباح الأربعاء.

وقبل فجر الأربعاء صعد وجيه نسيبة، المسؤول عن غلق وفتح الكنيسة، سلما وأدار المفتاح ليفتح باب الكنيسة الرئيسي الخشبي.