كنعان: موازنة 2018 أقرت والى الهيئة العامة در

رأى رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، من المجلس النيابي “ان الدولة ذاهبة بجدية في موضوع مكافحة الهدر، وقد نصيب بخطوات وقد لا ننجح في اخرى، داعيا “الجميع للنقد البناء لتحفيزنا على المزيد”.

وأشار كنعان الى “أن لبنان أثبت، انه قادر على العودة الى إنتاج موازنات وقد بدأنا بخطوات اصلاحية ونقول للعالم ان التغيير ممكن”، وقال:”أضفنا فقرة تعيد مشروع بناء المجمع الحكومي الى المجلس النيابي قبل تلزيم المشروع الذي هو بقيمة 700 مليار”.

ولفت الى ان موازنة 2018 أقرت في لجنة المال والموازنة والى الهيئة العامة در، وثبتنا تخفيضات الحكومة لانها احترمت المبدأ الذي انطلقنا منه في لجنة المال منذ العام 2010″.

واكد كنعان “ان لا ضرائب جديدة في هذه الموازنة. وهناك إعفاءات في ضوء الازمات التي يعيشها اللبنانيون لتحفيزهم على تسديد متأخراتهم ورسومهم”.

أضاف كنعان: “حافطنا على ال85% للعسكريين واضفنا فقرة تتعلق باستثناء عائلات شهداء الجيش والجرحى والمعوقين من اي تقسيط. كما علقنا المادة المتعلقة بالمعلمين وتقرير لجنة المال سيطرح وجهات النطر المختلفة والحل مطلوب في الهيئة العامة مع قواسم مشتركة وتنازلات من الجميع”.

وفي موضوع القضاء، قال كنعان:”أعيدت مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة الى ما كانت عليه ولم نوافق على التخفيض”.

ولفت كنعان الى انه “أعيد ترتيب موازنة الجيش وقوى الامن والاجهزة العسكرية وفق متطلباتهم ولم يمس بالاستشفاء والمساعدات المدرسية والاجتماعية”. وقال:” اللجنة مادة تلزم الدولة باستكمال مجالس ادارات المستشفيات والمؤسسات، وأوصت بوضع حد لاستمرار برنامج الUNDP الذي يكلف الخزينة سنويا 14 مليارا والمطلوب تصور حكومي في هذا السياق.