كنعان من معراب: الجو إيجابي.. و”القوات”: لإعادة ترتيب العلاقة

إلتقى رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع مساءً في معراب ، أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان على مدى ساعة من الوقت.

وشدد كنعان عقب الإجتماع، الذي شارك فيه وزير الإعلام ملحم الرياشي ، على أن “جو اللقاء كان إيجابياً”، مشيراً إلى أنها “كانت مناسبة للقيام بمراجعة واستعراض للعلاقة بين “التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانيّة” وتقييم المرحلة السابقة”.

وأضاف: “سيتم التواصل على مستوى القيادتين في الأيام المقبلة من أجل السعي لبلورة تصوّر وقراءة مشتركة للمرحلة المقبلة”.

وعطفا على زيارة كنعان إلى معراب ، قالت مصادر ” القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية“، إنّ هذا “اللقاء هو جزء من حركة لإعادة ترتيب العلاقة القواتية – العونية بعد فترة التوتر التي شهدتها، وهناك محاولة لإعادة تزخيم التواصل وتوسيع مساحات التوافق والتقاطع بين “القوات” و”التيار”، وتلافي خروج الخلافات والإشكالات والتباينات إلى الإعلام، ومعالجة الإختلافات ضمن قنوات التواصل المفتوحة بين الطرفين”.