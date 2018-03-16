كنعان بعد اجتماع لجنة المال: المطلوب إستعادة الثقة

كشف رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان أن العجز في الكهرباء لا يتخطى الـ 7200 مليار، مؤكدا أنه هناك عمل جدي في هذا السياق. وقال إنه تم “خفض عجز الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة عن العام الماضي”، مثمنا “الاخذ بتوصيات لجنة المال”.

في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة المال التي خصصت للاستماع الى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية العامة، قال كنعان: “حصل نقاش جدي في كل مضمون الموازنة وأوصينا في لجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة والقيام بمسح شامل ومن السلبيات أن التوظيف استمر”.

أضاف: “هناك عجز في الموازنة بحاجة لمعالجة، فالإنفاق 24 ألف مليار والايرادات 16 ألف مليار، والمطلوب هو استعادة الثقة ونحن نخطو خطوات جدية في هذا السياق وسنقول الامور بمسؤولية للتحسين لا للهدم”. وأشار إلى أن “احترام او تطبيق التوصيات حصل ببعض الجوانب ولكن لم يحصل بجوانب اخرى ونحن سنطالب بها بسياق عملنا المكثف هذا الاسبوع”.

وذكّر كنعان أننا “على ابواب مؤتمر باريس 4 ولبنان يطرح اكثر من 200 مشروع استثماري بقيمة 16 مليار دولار تتعلق بقطاعات حيوية واستراتيجية والنقاش يجب الا يكون سياسيا”. وكشف أن الاسبوع المقبل “سيكون برنامج لجنة المال مكثفا”، متمنيا على “رؤساء الكتل والاحزاب والنواب ان يقرنوا القول بالفعل فمن يريد موازنة يحضر ويشارك.

وقال: “اذا كان الزملاء النواب يحرصون على دورهم الوطني فعليهم المشاركة في نقاشات الموازنة لاسيما من يطالب بمكافحة الهدر والفساد، لأن الرقابة البرلمانية هي المكان الصحيح لذلك”.