كنعان بعد اجتماع لجنة المال: الدين العام بلغ 79 مليار دولار

استمعت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية في ضوء مشروع موازنة العام 2018.

واعتبر كنعان، بعد الجلسة، أنّ المشكلات البنوية للموازنة “لم تتبدل كثيرا”، مثمنا بالوقت نفسه “خفض العجز عن العام الماضي بقيمة 200 مليار، والعجز الاولي الذي ناقشته الحكومة بلغ 9000 مليار مع الكهرباء، وبات لا يتخطى اليوم، 7300 مليار”، لافتا الى أنّ الموازنة “اخذت بتوصيات لجنة المال والموازنة لناحية عدم تضمنها اي ضريبة جديدة”.

وقال كنعان: “خفض العجز يعني أنّ هناك عملا جديا حصل، وهو ناتج من عوامل عدة ابرزها خفض خدمة الدين”، مشددا، في المقابل، على ضرورة معالجة العجز المتنامي مع وصول الانفاق الى 24 الف مليار والايرادات الى 16 الف مليار”، ومؤكدا أنّ المطلوب هو “استعادة الثقة ونحن نخطو خطوات جدية في هذا السياق وسنقول الامور بمسؤولية للتحسين لا للهدم”.

وأشار كنعان الى أنه على صعيد الابنية المؤجرة التي “وصلت كلفتها في العام 2017 الى 114 مليارا سنويا، كنا قد أوصينا بإنشاء مجمع حكومي يضم الادارات، ويوفر على الخزينة بدل الاجارات المرتفعة ومنها في وسط بيروت”.

وأوضح ان النقاش تطرق ايضا الى حجم الدين العام ومكوناته الذي “وصل الى حدود 79 مليار دولار، النسبة الاكبر منه للدين الداخلي”، معتبرا ان “الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، ولكنه يتطلب ادارة واصلاحات نأمل ان تكون قد بدأت بجدية”.

وتطرق كنعان الى حضور الجلسات، وقال: “الحضور في جلسة اليوم كان خجولا، واذا كان الزملاء النواب حرصاء على دورهم الوطني الذي لم ينته الى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي، فعلى الجميع الحضور، وعلى من يطالب بمكافحة الهدر والفساد ان يشارك في النقاشات، لان لجنة المال هي المكان الجدي للرقابة، والكلام على المنابر لا يؤدي الى نتيجة”.

وأكد أنّه “ليس هذا الحضور المنتظر من كتل نيابية ترفع شعار مكافحة الهدر والفساد”.