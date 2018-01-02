كنعان بعد اجتماع التكتل: لاحترام القانون بغية حل التفسيرات حول أقدمية الضباط

جدد “تكتل التغيير والإصلاح” في بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه، “التزام الانجاز مقابل السجالات العقيمة البعيدة عما يطمح اليه اللبنانيون من تقدم وتطور اثبتت سنة 2017 ان الكثير تحقق خلالها وسيتحقق اكثر”، مشيرا الى انه “في عهد الرئيس القوي قد تكون هناك مصلحة عند البعض لوضع بعض المكابح لهذه المسيرة، ونحرص في التكتل على الاجماع الوطني الذي رافق الأزمة الحكومية، ونصر على الحفاظ عليه”.

وقال: “كسرنا خلال هذا العام الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها الدولة، فكان لنا قانون انتخاب جديد ستجرى الانتخابات على اساسه، وموازنة ونفط وغاز لدعم الاقتصاد والخروج من الازمة المالية والاقتصادية. وبالاجماع الوطني ننتج ونخرج من الازمات ونتابع المسيرة التي بدأت مع الرئيس ميشال عون”، داعيا الى “احترام القانون والمؤسسات لحل التفسيرات والخلافات حول اقدمية الضباط”.