كنعان: ال100 مليار للاسكان جرعة ايجابية ضرورية حتى لا يصبح شبابنا بلا مأوى

قال أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن “خطوة الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليار التي اقرها المجلس النيابي امس للاسكان، بالتفاهم مع وزارة المال والحكومة والمؤسسة العامة للاسكان، كانت جرعة ايجابية ضرورية أرسيناها حتى لا يصبح شبابنا بلا مأوى”.

ولفت في حديث للotv إلى أن “المبلغ المرصود هو لعدد معين من مقدمي الطلبات. أما الاستمرارية للسنوات المقبلة فتتطلب سياسة اسكانية يجب ان تكون من اولى اعمال الحكومة الجديدة”، وقال: “اشترطنا ان يكون الحل لسنة لأن السياسية الاسكانية مسؤولية الحكومة اذ لا يمكن ان نحل وحدنا كمجلس مشكلة الاسكان او ان نتطفل على المالية العامة والاقتصاد من دون الاحاطة بكل المعطيات الموجودة لدى الوزارات المعنية”.