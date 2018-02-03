كم تبلغ ثروة أغنى رجل بالعالم؟

بلغت الثروة الصافية لأغنى رجل في العالم جيف بيزوس مستوى قياسيا جديدا أعلى من 120 مليار دولار، بفضل المكاسب التي سجلها سهم “أمازون” خلال تعاملات بورصة ناسداك.

وتراجع سهم “أمازون” خلال الجلسة، ما أفقد بيزوس نحو خمسة مليارات دولار من ثروته، لكن السهم ارتد في تعاملات ما بعد الإغلاق وارتفع بنسبة 6.20% عقب إعلان الشركة عن إيرادات تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الرابع من 2017، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

وارتفعت ثروة بيزوس بنحو 17.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جنبا إلى جنب مع ارتفاع سهم “أمازون” بنسبة 19% خلال نفس الفترة.

وتخطت ثروة مؤسس أمازون ثروة بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، لتصل إلى 105 مليارات دولار في أوائل 2018، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الدولية.

وأصبح جيف بيزوس أغنى رجل في العالم لأول مرة في تموز 2017، إذ قدرت مجلة فوربس ثروته في ذلك الوقت بـ 90.6 مليار دولار.

المصدر: العربية