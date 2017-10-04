أكد المدرب السابق ل​منتخب المانيا​ ​يورغن كلينسمان​ ان منتخب بلاده سيواجه صعوبة للحفاظ على لقب كأس العالم في العام المقبل بروسيا لأن فرقاً أخرى بنجومها سيكونون متعطشين للفوز باللقب .

وفي حديث له ، قال كلينسمان :”سيكون صعبا للغاية أن نكون أبطالا للعالم مرة أخرى ، إنه شيئا غير إنساني تقريبا أن يكون لدينا نفس الرغبة والتعطش والتصميم للفوز في النسخة التالية من كأس العالم ، على الرغم من وجود دماء جديدة بالفريق من خلال تدعيمه ببعض اللاعبين الجدد”.

وأضاف :”مونديال 2018 سيكون الفرصة الأخيرة للارجنتيني ليونيل ميسي ليصبح بطلا للعالم بعدما خسر المباراة النهائية أمامنا ، وللوصول لنفس مستوى دييغو مارادونا ، ربما يكون الطموح والدافع الذي يمتلكه ميسي والمنتخب الأرجنتيني أكبر ، نفس الأمر أيضا ينطبق على كريستيانو رونالدو مع البرتغال ، ونيمار مع البرازيل”.