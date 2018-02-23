كليفلاند يسقط امام واشنطن في المباراة الاولى بعد اسبوع كل النجوم

تلقى ​كليفلاند كفالياريز​ خسارة جديدة بعد عودة دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية الى الانطلاق بعد توقف لاسبوع ​كل النجوم​ ، حيث اصبح كليفلاند قريب من التراجع الى المركز الخامس بعد سقوطه امام واشنطن ويزردز بفارق 7 نقاط وبنتيجة 110 – 103 ، بعد ان سجل ​ليبرون جيمس​ 32 نقطة و 9 كرات مرتدة و 8 تمريرات حاسمة لكليفلاند مقابل 17 نقطة سجلها طوماس ساتروانسكي للويزردز .

في وقت انتهت المباريات الاخرى على الشكل التالي :

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116 – 115 ​شيكاغو بولز​

واشنطن ويزردز 110 – 103 كليفلاند كفالياريز

​نيويورك نيكس​ 120 – 113 ​اورلاندو ماجيك​

​بروكلين نتس​ 90 – 111 ​تشارلوت هورنتس​