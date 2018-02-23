كليفلاند يسقط امام واشنطن في المباراة الاولى بعد اسبوع كل النجوم

تلقى كليفلاند كفالياريز خسارة جديدة بعد عودة دوري رابطة محترفي كرة السلة الاميركية الى الانطلاق بعد توقف لاسبوع كل النجوم ، حيث اصبح كليفلاند قريب من التراجع الى المركز الخامس بعد سقوطه امام واشنطن ويزردز بفارق 7 نقاط وبنتيجة 110 – 103 ، بعد ان سجل ليبرون جيمس 32 نقطة و 9 كرات مرتدة و 8 تمريرات حاسمة لكليفلاند مقابل 17 نقطة سجلها طوماس ساتروانسكي للويزردز .
في وقت انتهت المباريات الاخرى على الشكل التالي :
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116 – 115 شيكاغو بولز
واشنطن ويزردز 110 – 103 كليفلاند كفالياريز
نيويورك نيكس 120 – 113 اورلاندو ماجيك
بروكلين نتس 90 – 111 تشارلوت هورنتس
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