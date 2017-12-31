كلوب يحمل أنباءً مزعجة عن صلاح

يثق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن بوسع لاعبه، محمد صلاح، الحفاظ على سجله الرائع في إحراز الأهداف، بعدما هز المهاجم المصري الشباك مرتين، خلال الفوز 2-1 على ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز،.

وعادل صلاح، البالغ عمره 25 عاما، الرقم القياسي للنادي، الذي حققه روجر هانت، في موسم 1960-1961، بتسجيل 23 هدفا في كل البطولات، قبل نهاية العام الميلادي.

وأخرج كلوب، صلاح، قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، وقال إنه تعرض لإصابة، وذلك قبل مواجهة بيرنلي، الاثنين المقبل.

وقال المدرب، في مؤتمر صحفي: “لقد كان يعرج، هذه ليست علامة جيدة على الإطلاق، سنرى ماذا سيحدث قبل المباراة القادمة”.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، هذا الموسم، برصيد 17 هدفا، متأخرا بهدف عن هاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير.

وأحرز اللاعب المصري، ستة أهداف أخرى، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عن ذلك: “هو يستطيع الحفاظ على هذا المستوى بالتأكيد، هو صغير السن ويتطور، الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، إنه مهم لنا.. هو يعلم، وأنا أعلم، أنه لا يستطيع تسجيل كل هذه الأهداف، بدون المساعدة المذهلة من زملائه، أعتقد أنه يستطيع الحفاظ على هذا المستوى، لكنه أمر طبيعي”.

وتابع كلوب: “رد فعل الجميع كان مناسبا.. كانت واحدة من أفضل المباريات التي قدمناها (هذا الموسم)، كنا نعلم أننا يجب أن نواصل الهجوم في الشوط الثاني.. شعرنا بالانزعاج بعد إهدار الفرص، لكن الفريق حاول مرة أخرى، هدفان رائعان، هدفان جيدان وعادلان في هذا الوقت، أنا سعيد جدا”.

وواصل: “لا أحد يحب أن يتأخر بنتيجة 1-0، ولكن عندما يحدث ذلك في وقت مبكر من المباراة، يجب أن ترى رد الفعل، الذي أظهرناه الليلة.. لقد كان هذا رائعا، لم أشاهد أي عصبية، أو مشاعر سلبية، من اللاعبين، لقد استمرينا في عملنا، وصنعنا العديد من الفرص، ولعبنا كرة قدم رائعة، في الناحية الدفاعية كنا أقوياء للغاية”.

وعن الضغط الذي سيمثله انضمام المدافع الهولندي، فيرجيل فان ديك، الذي تابع المباراة من المدرجات، قال كلوب: “هذا جزء من لعبة كرة القدم.. اللاعبون الجيدون يقولون دائمًا، إن التنافس داخل الفريق يساعدك، لا يمكننا أن ندخل الموسم بقلبي دفاع فقط، ونأمل ألا يحدث أي شيء”.

وأردف: “أن تمتلك خيارا ثالثا، هو أمر جيد بالتأكيد، وإن امتلكت خيارا رابعا، فهذا شيء رائع.. لا يجب، ولا يستطيع أي لاعب أن يشارك طيلة الموسم، علينا أن نتعامل في نادٍ مثل ليفربول، مع بعض الحالات، مثل الإصابات، أو عندما لا يكون اللاعبين في أفضل مستوى”.

وختم بقوله: “أنا سعيد بخصوص تطور اللاعبين، ولكن علينا أن نقاتل أفضل وأكبر الفرق في العالم، ولن نستطيع أن نفعل ذلك بـ11 لاعبًا فقط، علينا أن نمتلك فريقا جاهزا، وهذا ما نبنيه خطوة تلو الأخرى”.