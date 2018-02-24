كلوب: مواجهة ويست هام ستكون مختلفة

كشف المدير الفني لنادي ليفربول يورغن كلوب Jurgen Klopp أن المباراة امام ويست هام يونايتد ستكون مختلفة، حيث سيتواجهان في الجولة القادمة من الدوري الانكليزي الممتاز، مشيراً الى أنه لحد هذه اللحظة ليس سعيد من هذا الموسم.
وصرح المدرب الالماني في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة المطارق: “لا توجد اصابات جديدة في الفريق فقط كلاين مازال مصاب، الجميع عاد للتدريبات و اللاعبون في حالة جيدة.”
أضاف: “أنا سعيد لأنه لم يتوجب علينا اللعب الا بعد 10 أيام من لقاء بورتو، لدينا مباراة أمام وست هام ثم نيوكاسل و لن تكون مهمتنا سهلة، كما أن ويست هام يمتلك فريق جيد و لاعبين مميزين مثل تشيتشاريتو و ارناتوفيتش و لانزيني سوف تكون مباراة مختلفة عن لقاء بورتو.”
وتابع: “أنا لست سعيداً حتى هذه اللحظة من الموسم ربما في نهاية الموسم أستطيع التفكير بشكل ايجابي فيما حققناه.”
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