كلوب: مواجهة ويست هام ستكون مختلفة

كشف المدير الفني لنادي ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ Jurgen Klopp أن المباراة امام ​ويست هام يونايتد​ ستكون مختلفة، حيث سيتواجهان في الجولة القادمة من ​الدوري الانكليزي الممتاز​، مشيراً الى أنه لحد هذه اللحظة ليس سعيد من هذا الموسم.

وصرح المدرب الالماني في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة المطارق: “لا توجد اصابات جديدة في الفريق فقط كلاين مازال مصاب، الجميع عاد للتدريبات و اللاعبون في حالة جيدة.”

أضاف: “أنا سعيد لأنه لم يتوجب علينا اللعب الا بعد 10 أيام من لقاء ​بورتو​، لدينا مباراة أمام وست هام ثم نيوكاسل و لن تكون مهمتنا سهلة، كما أن ويست هام يمتلك فريق جيد و لاعبين مميزين مثل تشيتشاريتو و ارناتوفيتش و لانزيني سوف تكون مباراة مختلفة عن لقاء بورتو.”

وتابع: “أنا لست سعيداً حتى هذه اللحظة من الموسم ربما في نهاية الموسم أستطيع التفكير بشكل ايجابي فيما حققناه.”