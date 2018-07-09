كلوب مصمم على ايجاد بديل لكوتينيو قبل انطلاق الموسم

قرر مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ الحصول على توقيع بديل ل​فيليب كوتينيو​ قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقول “ليفربول إيكو” إن الريدز لم يتعاقد مع بديل يحل محل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والذي ترك انطباعا جيدا خلال فترة وجوده في ​برشلونة​.

ووقع ليفربول مع صانع ألعاب ليون ​نبيل فقير​، لكن الصفقة توقفت في الدقيقة الأخيرة. لكن كلوب لا يزال حريصا على التعاقد مع لاعب خط وسط مهاجم ليحل محل كوتينيو.

لكنه كان مشغولاً في نافذة الانتقالات هذه، بثنائي خط الوسط ​نابي كيتا​ و​فابينيو​ المتجهين إلى أنفيلد.