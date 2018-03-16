كلوب: مانشستر سيتي ليس سعيدًا بمواجهتنا

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على نتيجة قرعة دور الثمانية، لدوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت فريقه في مواجهة مواطنه مانشستر سيتي.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: “لقد قلت ذلك من قبل وما زالت هذه هي الحقيقة، من المتوقع دائمًا أن تواجه جارك في القرعة”.

وتابع: “لكن لنكن صادقين، لا أمانع في ذلك، نحن نتعامل مع الأمر الواقع، سنواجه مانشستر سيتي، إذًا دعونا نذهب ونقدم أفضل ما لدينا في هذه المواجهة”.

وأضاف: “نحن بالتأكيد لسنا المرشحين المفضلين في هذه الجولة، لكن في دور الثمانية لا يوجد شيء محسوم والمفاجآت واردة، باستثناء برشلونة وبايرن ميونخ.. لدينا بعض المباريات لنخوضها حتى ذلك الحين، لكنني أتطلع إلى هذه المواجهة بالفعل، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا”.

من ناحية أخرى أكد كلوب أنه لا يعتقد أن اللعب ضد السيتي، على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب، قد يكون له تأثيرعلى النتيجة بشكل عام.

وأشار إلى أن المواجهة هي خبر جيد لكلا الفريقين، لأنهما يعرفان بعضهما جيدا، ولكنها خبر سيئ للكرة الإنجليزية، لأن فريق إنجليزي واحد فقط سيتأهل لنصف النهائي.

وتابع كلوب مازحا: “لم أكن أنتظر منافسا بعينه.. سبق وقلت إنني لا أظن أننا سنواجه ناديا إنجليزيا، لكن ها نحن نواجهه، هذا الأمر على أي حال بمثابة حلم لجماهير مانشستر يونايتد”.

واعتبر المدرب الألماني أن مانشستر سيتي، كان لا يرغب في مواجهة ليفربول، وأن هذا الأمر يظهر مدى قوة فريقه.

وأضاف كلوب: “شاهدت وجه تشيكي بيجريستاين (المدير الرياضي لمانشستر سيتي) بعد القرعة، ولم يبد أنه كان سعيدا”.