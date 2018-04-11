كلوب لم يصدّق نتيجة مباراة روما وبرشلونة

أعرب المدير الفني لنادي ​ليفربول​ الإنكليزي ​يورغن كلوب​ عن صدمته بعد أن علم بنتيجة مباراة ​نادي روما​ و​برشلونة​ في إياب دور الربع نهائي من ​دوري أبطال أوروبا​، والتي إنتهت بفوز ​الجيالوروسو​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ويتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة لأول مرّة في تاريخه بالنسخة الجديدة للبطولة.

وبعد نهاية مباراة ليفربول و​مانشستر سيتي​ بفوز الريدز 2-1 قال كلوب :” عندما أخبروني أن نتيجة مباراة روما وبرشلونة 3-0 إعتقدت أنها مزحة، لكن ليس قلة إحترام لروما،إنهم رائعون “.

وأضاف :” فقدوا صلاح وتأثروا بغيابه لذلك أنا متفاجئ جداً، إعتقدت أن النهائي سيكون ليفربول وبرشلونة ! “.