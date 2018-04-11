كلوب لم يصدّق نتيجة مباراة روما وبرشلونة

أعرب المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب عن صدمته بعد أن علم بنتيجة مباراة نادي روما وبرشلونة في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي إنتهت بفوز الجيالوروسو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ويتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة لأول مرّة في تاريخه بالنسخة الجديدة للبطولة.
وبعد نهاية مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بفوز الريدز 2-1 قال كلوب :” عندما أخبروني أن نتيجة مباراة روما وبرشلونة 3-0 إعتقدت أنها مزحة، لكن ليس قلة إحترام لروما،إنهم رائعون “.
وأضاف :” فقدوا صلاح وتأثروا بغيابه لذلك أنا متفاجئ جداً، إعتقدت أن النهائي سيكون ليفربول وبرشلونة ! “.
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