كلوب: لم نبلغ نصف النهائي بعد

حذر مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​ Klopp لاعبيه والمشجعين من أنهم ليسوا بعد في الدور نصف النهائي ل​دوري أبطال أوروبا​.

وتقدم الريدز بثلاثية نظيفة على ​مانشستر سيتي​ في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال بفضل أهداف ​محمد صلاح​ و​أليكس أوكسلايد​-​تشامبرلين​ و​ساديو ماني​ في واحدة من أعظم الليالي الأوروبية في انفيلد ضد مانشستر سيتي.

لكن كلوب يصر على أن فريقه سيظل “مضطراً للعمل بقوة” إذا ما أرادوا طرد بطل الدوري الممتاز.

وقال: “لقد تغلبنا على أفضل فريق في العالم. لكنني لا أفكر في أشياء من هذا القبيل. لم أكن أبداً جزءاً من أفضل فريق في العالم، لكنني كنت دائماً أعلم أنه من الممكن التغلب عليهم”.

وأضاف: “علينا أن نعمل. يجب أن نحتفل بالحفل عندما يبدأ الحفل، وليس قبل أربعة أسابيع”.