كلوب : قدمنا مباراة كبيرة امام سوانزي

أعرب المدرب الالماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب عن سعادته الكبيرة في الفوز المستحق الذي حققه الريدز أمام سوانزي سيتي ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الانكليزي الممتاز ، وكانت المواجهة قد انتهت بخماسية نظيفة .
وصرح كلوب قائلاً :”انا سعيد جداً بما قدمه اللاعبون في هذا اللقاء ، لقد قدموا مباراة كبيرة وجميلة”.
وعن هدف نجمه الشاب أرنولد ، اضاف :”أنا في سعادة كبيرة بسبب هدف أرنولد ، لأنه أخبرني أن أهله قادمون لمشاهدة هذه المباراة ، وكان يلمح أنه يريد اللعب أساسياً”.
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