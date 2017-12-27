كلوب : قدمنا مباراة كبيرة امام سوانزي

أعرب المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ عن سعادته الكبيرة في الفوز المستحق الذي حققه الريدز أمام ​سوانزي سيتي​ ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​ ، وكانت المواجهة قد انتهت بخماسية نظيفة .

وصرح كلوب قائلاً :”انا سعيد جداً بما قدمه اللاعبون في هذا اللقاء ، لقد قدموا مباراة كبيرة وجميلة”.

وعن هدف نجمه الشاب ​أرنولد​ ، اضاف :”أنا في سعادة كبيرة بسبب هدف أرنولد ، لأنه أخبرني أن أهله قادمون لمشاهدة هذه المباراة ، وكان يلمح أنه يريد اللعب أساسياً”.