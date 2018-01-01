كلوب : غياب كوتينيو عن لقاء بيرنلي سببه الاصابة

كشف ​يورغن كلوب​ مدرب ليفربول الإنكليزي عن سبب غياب الدولي البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ نجم وسط الفريق عن المواجهة امام ​بيرنلي​ في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ .

وأجرى كلوب 7 تغييرات على تشكيل الريدز قبل مواجهة بيرنلي اليوم .

واوضحت صحيفة الإكسبريس الإنكليزية عن تصريحات كلوب :” كوتينيو لن يشارك بسبب الاصابة ، وصلاح ايضاً ، سيكون هناك تغييرات عديدة من اجل ايجاد التشكيلة المناسبة للمباراة “.

واضاف كلوب :” من الرائع عودة أدم ​لالانا​ للتشكيلة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الاصابة “.