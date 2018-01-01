كلوب : غياب كوتينيو عن لقاء بيرنلي سببه الاصابة

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي عن سبب غياب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط الفريق عن المواجهة امام بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز .
وأجرى كلوب 7 تغييرات على تشكيل الريدز قبل مواجهة بيرنلي اليوم .
واوضحت صحيفة الإكسبريس الإنكليزية عن تصريحات كلوب :” كوتينيو لن يشارك بسبب الاصابة ، وصلاح ايضاً ، سيكون هناك تغييرات عديدة من اجل ايجاد التشكيلة المناسبة للمباراة “.
واضاف كلوب :” من الرائع عودة أدم لالانا للتشكيلة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الاصابة “.
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