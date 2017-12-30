كلوب عن كوتينيو : لا شيء ابدي باستثناء زواجي

تحدث المدرب الالماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب في مقابلة صحفية مع شبكة ESPN العالمية عن مستقبل اللاعب البرازيلي ​فيليبي كوتينيو​ قائلا: “باستثناء زواجي لا شيء أبدي، دعونا نرى ما الذي سيحدث”.

وعن ارتداء كوتينيو ل​شارة القيادة​ مؤخرا قال: “لا أعرف عندما رأيت أن ​هندرسون​ لا يلعب رأيت من هو أقدم لاعب وكان كوتينيو هذا هو السبب”.

وأضاف: “عليك أن تكون ذكيًا قليلًا وتفكر مثلا لو أعطيته شارة القيادة لن يذهب الأمور لا تتم بهذه الطريقة لكن من الواضح أنه كان جيدًا كقائد لأن عليه أن يفعل أشياء مختلفة شارة القيادة تجعلك تشعر بالضغط”