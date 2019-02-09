كلوب: سنفعل اي شيء من اجل لقب البريميرليغ

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ​ليفربول​ الانكليزي عن اللاعبين المصابين في الفريق، بالاضافة الى الصراع القائم مع السيتي على لقب الدوري الانكليزي الممتاز، بعد خطف الصدارة من قبل السيتيزن.

وقال كلوب قبل مواجهة بورنموث:” لوفرين لديه وقت طويل للعودة، أرنولد تدرب معنا بشكل طبيعي، ونفس الأمر مع هندرسون وفينالدوم، أما غوميز فيواصل عملية التعافي”.

وعن سباق الدوري، قال :” الأمر مثير للغاية، كان من الواضح أن الأمر سيكون صعبًا حتى النهاية”.

واضاف:” مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل التتويج باللقب، البعض يعتقد أننا بحاجة للمساعدة، ولكننا لسنا كذلك”.

وعن موقف تشامبرلين، تابع:” اعتقد انه قادر على المشاركة في حال وصولنا في دور نصف النهائي في دوري الابطال”.