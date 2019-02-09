كلوب: سنفعل اي شيء من اجل لقب البريميرليغ

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي عن اللاعبين المصابين في الفريق، بالاضافة الى الصراع القائم مع السيتي على لقب الدوري الانكليزي الممتاز، بعد خطف الصدارة من قبل السيتيزن.
وقال كلوب قبل مواجهة بورنموث:” لوفرين لديه وقت طويل للعودة، أرنولد تدرب معنا بشكل طبيعي، ونفس الأمر مع هندرسون وفينالدوم، أما غوميز فيواصل عملية التعافي”.
وعن سباق الدوري، قال :” الأمر مثير للغاية، كان من الواضح أن الأمر سيكون صعبًا حتى النهاية”.
واضاف:” مستعدون للتضحية بكل شيء من أجل التتويج باللقب، البعض يعتقد أننا بحاجة للمساعدة، ولكننا لسنا كذلك”.
وعن موقف تشامبرلين، تابع:” اعتقد انه قادر على المشاركة في حال وصولنا في دور نصف النهائي في دوري الابطال”.
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