كلوب سعيد بالانتصار ولهذا السبب لم يتفاعل مع تسجيل الأهداف!

أشاد المدير الفني لفريق ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه خلال اللقاء الذي فاز فيه على ​وست هام يونايتد​ بأربعة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات بطولة الدوري الانكليزي لكرة القدم .

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: “أنا سعيد جدا بالانتصار اليوم مع كل العروض الفردية، أداء جيد في مباراة كانت من المفترض ان تكون صعبة، سجلنا أهدافا رائعة و لكن خلقنا الكثير من الفرص، و هذا ضد فريق ديفيد مويس، فريق منظم بشكل جيد للغاية”.

أضاف ضاحكا: “لم أحتفل بالأهداف؟ كنت متجمدا ولم أرغب في الموت بسبب انخفاض درجة الحرارة”.

ختم بالقول: “رأيت العديد من الأشياء التي كنت أرغب في مشاهدتها اليوم أمام وست هام”.