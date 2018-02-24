كلوب سعيد بالانتصار ولهذا السبب لم يتفاعل مع تسجيل الأهداف!

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه خلال اللقاء الذي فاز فيه على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات بطولة الدوري الانكليزي لكرة القدم .
وقال كلوب في مؤتمر صحافي: “أنا سعيد جدا بالانتصار اليوم مع كل العروض الفردية، أداء جيد في مباراة كانت من المفترض ان تكون صعبة، سجلنا أهدافا رائعة و لكن خلقنا الكثير من الفرص، و هذا ضد فريق ديفيد مويس، فريق منظم بشكل جيد للغاية”.
أضاف ضاحكا: “لم أحتفل بالأهداف؟ كنت متجمدا ولم أرغب في الموت بسبب انخفاض درجة الحرارة”.
ختم بالقول: “رأيت العديد من الأشياء التي كنت أرغب في مشاهدتها اليوم أمام وست هام”.
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