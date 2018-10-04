كلوب بكشف سبب خسارة فريقه امام نابولي

اعرب المدير الفني الالماني لنادي ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ عن حزنه لخسارة فريقه في الجولة الثانية من دور المجموعات في ​دوري ابطال اوروبا​ ، واضاف كلوب : ” أدائنا الدفاعي لم يكن جيداً بما يكفي، لم نقم بإغلاق المساحات في الوقت المناسب. كان علينا أن نقاتل لإغلاق ثغرات الدفاع ، كما لم نخلق الكثير من الفرص. في الشوط الأول كنا جيدين على عكس الشوط الثاني ” .

واعتبر كلوب ان الموشر يكون سيئاً عندما تقول إن حارس المرمى كان أفضل لاعب، مشيراً الى انه في اللحظة الأخيرة ارتكبنا خطأً خططياً، وهذه هي المشكلة.

كما حمل كلوب نفسه مسؤولية لهدف بعد ان لم يغلق الثغرة بين ​غوميز​ و​فان ديك​، ، ففي وقت لم يستقبل ليفربول الكثير من الأهداف، ولكن هذا هو الهدف الثاني الذي يهز شباكه بنفس الطريقة ، وبالتالي هو من يتحمل المسؤولية.