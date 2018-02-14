كلمة الرئيس سعد الحريري في الذكرى الـ13 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (مباشر)

الحريري: 13 سنة وأنت معي رفيق الأيام الصعبة وما أكثرها علينا وعلى البلد وعلى المنطقة

الحريري: اخترنا أن نسير على طريق رفيق الحريري لتبقى هناك دولة ومؤسسات شرعية في لبنان

الحريري: أبعدنا الحريق السوري عن البلد رغم وجود أكثر من مليون ونصف نازح وطردنا داعش

الحريري:فرع المعلومات الذي أسسه حبيبك وسام واقف بالمرصاد مع كل الأجهزة الأمنية بوجه الموساد والإرهاب

الحريري: لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية صحيح ولكن لدينا بلد ودولة في زمن تتساقط فيه دول

الحريري: البعض يرى أن العدالة السماوية تتحقق لكن عدالة المحكمة الدولية آتية لأنها مفتاح الحقيقة

الحريري: 13 سنة وما زلت كل يوم أحلم بيوم أرى فيه حلمك حلم رفيق الحريري حقيقة في كل لبنان

الحريري: يشرفني أن أعلن الاحتفال بذكرى 14 شباط لهذا العام مناسبة لتحية القدس الشريف

الحريري: تحية الى القدس من روح الرئيس الشهيد وكل الذين يجتمعون على تكريم شهداء الحرية شهداء 14 آذار

الحريري: جمهور الرئيس الشهيد ما زال يجتمع ببيروت من كل المناطق ليؤكد أن تيار المستقبل يتصدر الصفوف

الحريري: هناك من يريد أن يخطف صوتكم بالمزايدات ليقدموه هدية للمشروع المناقض للديمقراطية والاعتدال

الحريري: هناك تفكير وقح يقول أن ناخبي تيار المستقبل أصواتهم تُباع وتُشرى ولا يصوتون عن قناعة

الحريري: نرفض أي تحالف مع حزب الله ولا نقبل أن يضعنا أحد في علبة طائفية ويقفل عليه ويرمي المفتاح!

الحريري: سننزل إلى الانتخابات بلوائح للمستقبل وبمرشحين من كل الطوائف

الحريري: جمهور رفيق الحريري في كل لبنان سيريكم أن أصواتهم لا تُباع ولا تُشرى لا بالمال ولا بالهوبرة

الحريري: موعدنا في 6 أيار مع الانتخابات وموعدنا في 7 أيار معكم ومع كل اللبنانيين ومع الرئيس الشهيد