كلمات مؤثرة من القلب في رسالة رونالدو لجمهور الفريق الملكي

نشرت صفحة فريق ​ريال مدريد​ الاسباني الرسمية على ​مواقع التواصل الاجتماعي​ رسالة نجم الفريق السابق ، الدولي البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ المؤثرة عقب انتقاله رسمياً الى صفوف فريق ​يوفنتوس الايطالي​ بعد موفقة ادارة ​الميرينغي​ عقب رغبته الشخصية بالانتقال الى ​الكالتشيو​ .

وجاء في رسالة رونالدو : ” هذه السنوات في ريال مدريد وفي مدينة مدريد ربما كانت أسعد سنوات حياتي ، ليس لدي سوى مشاعر الإمتنان العظيمة للنادي وللجماهير وللمدينة ،ولا يسعني إلا أن أشكرهم جميعاً على الحب والعاطفة التي تلقيتها”.

و اضاف كريستيانو رونالدو : ” ومع ذلك أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي وهذا هو السبب في أنني طلبت من النادي قبول إنتقالي ، هذا هو شعوري وأطلب من الجميع وخاصة جمهوري أن يفهموني ، لقد كان الجميع رائعين تماماً معي لمدة 9 سنوات، لقد كانت 9 سنوات فريدة من نوعها ، لقد كان هذا وقتاً ممتعاً بالنسبة لي ومليئاً بالتفكير ولكن أيضاً بالجد لأن ريال مدريد كان نادٍ متطلب جداً لكنني لن أنسى أبداً أني استمتعت بكرة القدم هنا”.

و تابع كريستيانو رونالدو : ” لقد كان لدي فريق رائع في الملعب وفي غرفة الملابس ، لقد شعرت بدفء الجماهير المذهل وكنا قد فُزنا بدوري أبطال ​أوروبا​ ثلاث مرات متتالية وأربع مرات في آخر خمس سنوات ، وعلى المستوى الفردي أشعر بالرضا بعد الفوز بـ 4 كرات ذهبية و 3 أحذية ذهبية، كل ذلك حدث خلال فترتي في هذا النادي العظيم والإستثنائي الذي سكن في قلبي وعائلتي وهذا هو السبب في أُنني أريد أن أقول أكثر من أي وقتٍ مضى شكراً للنادي والرئيس وزملائي وجميع الفنيين والأطباء والعاملين الرائعين الذين يجعلون كل شيء يسير وهم يراقبون كل التفاصيل دون كلل ،أشكركم مرة أخرى بلا حدود على وأشكر كرة القدم الإسبانية، خلال تسع سنوات مُثيرة حظيت بلاعبين مميزين، إحترامي وتقديري لجميعهم ، لقد عكست الكثير وأنا أعلم أن الوقت قد حان لحقبة جديدة، سأرحل لكن مع هذا القميص وهذا الشعار و​سانتياغو بيرنابيو​ سوف أظل دائماً أشعر بأنني في بيتي أينما كنت ، شكراً للجميع وبطبيعة الحال كما قُلت لأول مرة في ملعبنا منذ 9 سنوات هلا مدريد! ” .