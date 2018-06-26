وكانت وحدة مكافحة المخدرات في المدينة تقوم بعمل روتيني على الطريق حين أوقفت السيارة المحملة بـ680 كيلوغراما من الماريغوانا.

وتمكن الكلب البوليسي من استشعار المخدرات في السيارة التي كانت قادمة من ولاية كاليفورنيا، جنوب غربي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم اعتقال السائق البالغ من العمر 42 عاما، حيث سيحاكم بتهمة ارتكاب جناية كونه كان ينقل مخدرات تتجاوز كميتها خمسة آلاف غرام، حسب قوانين المدينة.

ويواجه المشتبه فيه حكما بالسجن لا يقل عن أربع سنوات، وقد يصل إلى ثلاثين عاما كاملة.