كلب آلي يعيد ذكريات المسنّين

يتذكر رون جرانثام أسعد ذكرياته أثناء صيد السمك مع كلبه المحبوب سبوت، واليوم تعود تلك الذكريات إلى الحياة مع صديقه الجديد المقرب بيسكت، الكلب الآلي.

ويعيش جرانثام (99 عاما) في “تيمبلتون هاوس”، وهي دار بريطانية للرعاية جلبت بيسكت.

ويعتبر الموظفون هناك أنّ الكلاب حتى وإن كانت آلية يمكنها أن تساعد في استعادة النزلاء للذكريات وتحفزهم لبدء أحاديث مع من يقومون على رعايتهم.

وتقول مديرة دار الرعاية ديانا بارنز إنّها “اكتشفت اليوم أنّ رون كان معتادا على أن يذهب لصيد السمك بعد أن ينتهي من عمله ويصطحب كلبه معه عبر الحقول وهو يصطاد… لم نكن نعلم ذلك من قبل، وبالتالي من الواضح أن الكلب أعاد ذكريات يمكنهم استعادتها وحكيها لنا”.

ويشبه الكلب الآلي بيسكت كلبا من فصيلة لابرادودل الهجينة، وهو مزود بحساسات في أماكن متعددة من جسده تمكنه من الاستجابة لتفاعل البشر معه.

ويقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة “كير ساوث” التي تمتلك “تمبلتون هاوس” سيمون بيرد إنّ فاعلية بيسكت ظهرت بالتحديد في تخفيف حدة التوتر والقلق لدى النزلاء ممن يعانون العته.