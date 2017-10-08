كريس ميك يفوز بلقب رالي اسبانيا

حقق السائق البريطاني ل​فريق سيتروين​ ​كريس ميك​ لقب رالي إسبانيا- كتالونيا ، فيما اقترب بطل العالم سيباستيان أوجيه ، من لقبه الخامس على التوالي بحصوله على المركز الثاني .

ويعد هذا الانتصار هو الثاني لميك هذا الموسم بعد فوزه في المكسيك ، وأنهى الرالي بفارق 28 ثانية عن منافسه الفرنسي سائق إم – سبورت فورد .

وتواجد السائق الإستوني أوت تاناك زميل أوجيه في المركز الثالث .

وقبل سباقين على نهاية الموسم ، في بريطانيا ثم أستراليا ، يملك أوجيه 198 نقطة مقابل 161 لتاناك بينما يحتل البلجيكي تييري نوفيل سائق هيونداي المركز الثالث برصيد 160 نقطة .