كريستيانو رونالدو يعادل رقم أسطورة ريال مدريد

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، رقم راؤول جونزاليس، أسطورة النادي الملكي، وذلك بعدما سجّل هدفًا أمام ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز المرينجي (5-3).

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين، عادل رقم راؤول بالتسجيل مع ريال مدريد في 264 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بهدفه في مرمى بيتيس وصل رونالدو لـ10 أهداف خلال آخر 6 مباريات شارك بها مع المرينجي في جميع البطولات.

ومنذ بداية 2018 استطاع كريستيانو تسجيل هدفين في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، ثم ثنائية أمام فالنسيا، وهاتريك أمام ريال سوسيداد، بالإضافة لهدفيه الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال الأوروبي.

وأكدت “ماركا” أنه في حالة مواصلته على هذا المعدل التهديفي، يمكنه تحقيق لقب هداف الليجا هذا الموسم رغم فارق 8 أهداف مع المتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة، علمًا بأن البرتغالي يملك حاليًا 12 هدفًا.