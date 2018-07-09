كريستيانو رونالدو يرفض عرض الصين المغري

اكدت ​توتو سبورت​ الايطالية ان نجم ​ريال مدريد​ الاسباني و​منتخب البرتغال​ ​كريستيانو رونالدو​ تلقى عرضا مغريا من ناد صيني لينضم اليه لمدة عامين مقابل 177 مليون جنيه استرليني .

من ناحيته رفض البرتغالي حامل ​الكرة الذهبية​ 5 مرات العرض الصيني وهو يفكر في الانتقال الى بطل ​ايطاليا​ نادي ​يوفنتوس​ .

رونالدو يريد الرحيل عن ريال مدريد كونه يعتبر غير مكافأ على عطاءاته مع بطل اوروبا في اخر 3 سنوات كما يحصل مع ليونيل ميسي في ​برشلونة​ ويريد خوض تجربة جديدة في ايطاليا مع يوفنتوس الذي قدم 88 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب ​مان يونايتد​ الانكليزي السابق .

تبقى موافقة النادي الملكي ويكون الدون في ​تورينو​ لاعبا لبطل ايطاليا في اخر 7 سنوات .