كريستيانو رونالدو يرفض عرض الصين المغري

اكدت توتو سبورت الايطالية ان نجم ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو تلقى عرضا مغريا من ناد صيني لينضم اليه لمدة عامين مقابل 177 مليون جنيه استرليني .
من ناحيته رفض البرتغالي حامل الكرة الذهبية 5 مرات العرض الصيني وهو يفكر في الانتقال الى بطل ايطاليا نادي يوفنتوس .
رونالدو يريد الرحيل عن ريال مدريد كونه يعتبر غير مكافأ على عطاءاته مع بطل اوروبا في اخر 3 سنوات كما يحصل مع ليونيل ميسي في برشلونة ويريد خوض تجربة جديدة في ايطاليا مع يوفنتوس الذي قدم 88 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب مان يونايتد الانكليزي السابق .
تبقى موافقة النادي الملكي ويكون الدون في تورينو لاعبا لبطل ايطاليا في اخر 7 سنوات .
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